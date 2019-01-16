Правительство в этом году будет регулярно встречаться с бизнесом по крупным проектам

В 2019 году правительство будет проводить регулярные встречи с бизнесом по крупным проектам для решения проблем. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

«В прошлом году начались и сейчас будут регулярно встречи с бизнесом относительно того, что им не хватает по конкретным проектам. Если проект достаточно емкий и крупный, если требуется решение административных препонов на разных уровнях власти, решаем эти задачи. Подошли уже точечно к взаимодействию с предпринимателями, это касается как крупного бизнеса, так и среднего бизнеса», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Он планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал идею.