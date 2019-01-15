Итоги дня: внутрибанковские комиссии, сокращение надзорных требований, рейтинг инновационных регионов

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 января.

Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Министерство финансов провели анализ рынка денежных переводов физлиц и заявили о недопустимости внутрибанковских комиссий. Ведомства предложили правительству закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил снять избыточные требования контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Он планирует дать поручение правительству проработать соответствующую дорожную карту. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал идею.

Татарстан впервые занял второе место в рейтинге инновационных регионов России. Республика обошла Москву и уступила только Санкт-Петербургу. По словам экспертов, в Татарстане растет удельный вес организаций, занимающихся технологическими и нанотехнологическими инновациями.

В России могут изменить СанПиН к образовательным учреждениям и разрешить надстраивать третьи этажи к уже существующим детским садам и школам. Подобный опыт был в садиках Екатеринбурга, количество мест благодаря такой модернизации увеличилось в 2 раза.

В межрайонной больнице Кузнецка Пензенской области пациентов госпитализировали на кровати из досок. В больнице сообщили, что причиной такого размещения людей стало большое количество экстренных госпитализаций в последние дни.