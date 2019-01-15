В России хотят разрешить надстраивать третьи этажи в детсадах

В России могут изменить СанПиН к образовательным учреждениям и разрешить надстраивать третьи этажи к уже существующим детским садам и школам. Об этом заявила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета агентства под руководством Владимира Путина.

Опыт надстройки третьих этажей был в садиках Екатеринбурга, количество мест благодаря такой модернизации увеличилось в 2 раза.

— За счет изменения СанПиН удалось повысить эффективность детских садиков и решить вопросы с очередностью, — уточнила Чупшева.

Также она предложил изменить требования к строительству школ по ориентации окон, коэффициенту света, что позволит по-иному формировать учебное пространство.

