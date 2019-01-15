Новости экономики

08:12 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ФАС, ЦБ и Минфин назвали внутрибанковские комиссии недопустимыми

08:01, 15.01.2019
ФАС, ЦБ и Минфин назвали внутрибанковские комиссии недопустимыми
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Министерство финансов провели анализ рынка денежных переводов физлиц и заявили о недопустимости внутрибанковских комиссий.

Кроме того, Сбербанк был признан монополистом, так как, по данным отчетности кредитных организаций на первое полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов, пишет «Коммерсант».

В итоге после анализа ведомства подготовили и направили в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона. К этой системе в будущем планируется присоединить все банки, а максимальная комиссия за перевод составит не более трех рублей.

ЭкономикаБанки
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок