В больнице Пензенской области пациентов госпитализировали на кровати из досок

В межрайонной больнице Кузнецка Пензенской области пациентов госпитализировали на кровати из досок. Фотографии с «приставными койками» были опубликованы в соцсетях.

На снимках видно, как в одной из палат медучреждения установлена конструкция из деревянных досок и стульев. Причиной такого размещения людей стало большое количество экстренных госпитализаций в последние дни, сообщил представитель больницы Денис Денисов.

По его словам, в терапевтическое отделение № 1 только в период с 9 по 13 января был госпитализирован в экстренном порядке 61 человек. По состоянию на 14 января на 60 койках находятся 77 пациентов.

«Больные с «приставных коек» будут переведены на освобождающиеся места после выписки закончивших лечение пациентов в течении 1-2 дней», — отметил Денисов.

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