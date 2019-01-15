Суд оштрафовал «Фонд Тимура Исламова» и его главу за отказ войти в реестр иноагентов

Сегодня городской суд Набережных Челнов оштрафовал «Фонд Тимура Исламова» и его главу на 200 тысяч рублей за отказ войти в реестр иностранных агентов.

По словам представителя фонда, юриста «Правозащиты Открытки» Эльзы Нисанбековой, она намерена обжаловать это решение в Верховном суде Татарстана.

Уточняется, что фонд и лично Тимура Исламова признали виновными по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ — осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщают «Idel.Реалии».

Напомним, статус иноагента благотворительный фонд Тимура Исламова, который занимается профилактикой ВИЧ и помогает наркозависимым, получил в июне прошлого года. В ноябре Минюст возбудил против организации дело за отказ регистрироваться «иностранным агентом».