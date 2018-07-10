Татарстанский «Фонд Тимура Исламова» включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ включило благотворительную организацию «Фонд Тимура Исламова» в реестр НКО-иноагентов.



«10 июля 2018 г. Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Татарстану внеплановой документарной проверки.

На сайте организации говорится, что фонд помогает людям живущим с ВИЧ, наркозависимым и их близки, тех кто находится в заключении, и всех людей, чьи права нарушаются