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Татарстанский «Фонд Тимура Исламова» включили в реестр иноагентов

23:13, 10.07.2018

Министерство юстиции РФ включило благотворительную организацию «Фонд Тимура Исламова» в реестр НКО-иноагентов.

«10 июля 2018 г. Минюст России включил Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (фонд Тимура Исламова) в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Управлением Минюста России по Татарстану внеплановой документарной проверки.

На сайте организации говорится, что фонд помогает людям живущим с ВИЧ, наркозависимым и их близки, тех кто находится в заключении, и всех людей, чьи права нарушаются

Происшествия Татарстан
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