Татарстанскому «Фонду Тимура Исламова» грозит штраф до 500 тысяч рублей

В Татарстане благотворительному фонду Тимура Исламова, который занимается профилактикой ВИЧ и помогает наркозависимым, грозит штраф до полумиллиона рублей.



Минюст возбудил против организации дело за отказ регистрироваться «иностранным агентом». Организации грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Чиновники также составили административный протокол на самого Исламова, пишет «Коммерсант».

Как должностное лицо его могут подвергнуть штрафу от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. По словам Исламова, крупный штраф «окончательно уничтожит организацию».

Напомним, статус иноагента фонд получил в июне. Организация получала зарубежное финансирование, а ее глава позволял «критику политики государства в сфере профилактики ВИЧ-инфекции».