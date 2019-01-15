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Фонд развития моногородов за три года получит 12 млрд рублей

13:00, 15.01.2019
Фонд развития моногородов за три года получит 12 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В 2019—2021 годах Фонд развития моногородов получит из бюджета РФ 12 млрд рублей.

«Деньги в бюджете нам подтверждены, на этот год у нас 2,8 млрд рублей, на 2020 и 2021 годы — по 4,6 млрд рублей», — сообщила глава фонда Ирина Макиева в кулуарах Гайдаровского форума, ее слова приводит ТАСС.

Ранее в январе Государственная дума приняла протокольное поручение о необходимости «сквозного» включения программы поддержки моногородов в рамках национальных проектов.

Документ подготовила зампред комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина.

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