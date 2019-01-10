Госдума поддержала предложение Когогиной об оказании поддержки моногородам в рамках нацпроектов

Государственная дума приняла протокольное поручение о необходимости «сквозного» включения программы поддержки моногородов в рамках национальных проектов.



Документ подготовила зампред комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина, пишет «Интерфакс».

«Моногорода могут внести свой вклад в общенациональную задачу вхождения России в пятерку ведущих экономических держав. За последнее время для этого было сделано немало: принят закон о ТОСЭРах, введены льготы по налогам и социальным платежам для их резидентов, выдаются льготные кредиты в рамках субсидий из федерального бюджета через фонд развития моногородов. Да, моногорода не брошены на произвол судьбы, но достаточно ли этого? Думаю, что нет», — сказала она.



Отмечается, что численность трудоспособного населения в моногородах на 1 января 2018 года сократилась по сравнению с 1 января 2016 года на 365,6 тыс. человек.

«Становится понятно, что только экономическими методами диверсификации экономики остановить отток населения невозможно. Нужно повысить кардинально качество жизни моногородов, сделать их притягательными для молодых, инициативных и креативных. Сегодня, к сожалению, эта тема незаслуженно теряется в повестке дня правительства. Ее не видно ни в нацпроектах, она не обозначена как приоритет работы», — заявила Когогина.

Летом прошлого года сообщалось, что моногорода России за два года действия программы «Комплексное развитие моногородов» смогли привлечь 761,9 млрд рублей инвестиций.