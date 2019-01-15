Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастера» финишировал третьим на седьмом этапе «Дакара»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева третьим пересек финишную черту седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Победу на этапе одержал голландец Жерар де Рой на «Ивеко», преодолевший спецучасток протяженностью 323 км за 4 часа 47 минут 27 секунд. Вторым стал белорус Сергей Вязович на МАЗе. Николаев отстал от победителя на 34 минуты 35 секунд, сообщается на официальной странице ралли-марафона в Twitter.



Напомним, что ралли-марафон «Дакар» проходит по территории Перу и завершится 17 января.

Ранее стало известно известно о дисквалификации экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова из-за того, что пилот сбил выбежавшего на трассу зрителя. Кроме того, участие в ралли не сможет продолжить экипаж Айрата Мардеева из-за неисправности грузовика.