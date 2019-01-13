Экипаж Мардеева команды «КАМАЗ-Мастер» выбыл из участия в «Дакаре» из-за поломки грузовика

Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Айрата Мардеева не сможет продолжить участие в ралли-рейде «Дакар-2019» из-за неисправности грузовика.

В «КАМАЗ-Мастере» уточнили, что на бивуаке в Сан Хуан-де-Марконе на внешней стороне блока цилиндров двигателя Айрата Мардеева были обнаружены трещины. Механики команды их зачистили и загерметизировали, но после этапа Такна — Ариекипа они увеличились в несколько раз. Кроме того, после снятия поддона трещины обнаружились еще и внутри блока цилиндров.

Руководство команды приняло решение не выпускать экипаж Мардеева на оставшиеся участки, так как в случае «вероятного дальнейшего разрушения» блока цилиндров грузовик не смогут эвакуировать из труднопроходимых сыпучих дюн пустыни Сечура.

В «КАМАЗ-Мастере» также добавили, что механики команды смогли бы перебрать мотор, но регламент «Дакара» не разрешает замену моторов в течение гонки.

Накануне стало известно о дисквалификации экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова из-за того, что пилот сбил выбежавшего на трассу зрителя. Болельщик попал в больницу с травмой ноги. Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, Каргинов и врач команды Ирина Зеленкова посетили пострадавшего Ивена Дерека Хадсона в больнице.

Таким образом, «КАМАЗ-Мастер» продолжит участие в «Дакаре» двумя экипажами — Эдуарда Николаева (лидер общего зачета) и Дмитрия Сотникова.

