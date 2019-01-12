Экипаж Каргинова дисквалифицирован на ралли «Дакар» из-за наезда на зрителя

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова исключен из гоночного протокола в зачете грузовиков решением судей ралли-марафона «Дакар».

Причинами такого решения стал наезд российского экипажа на зрителя во время пятого этапа гонки и неоказание ему помощи, передает ТАСС.

При этом победителем пятого этапа ралли стал экипаж Эдуарда Николаева, также входящий в команду «КАМАЗ-мастер». Второе и четвертое места заняли еще два представителя «КАМАЗ-мастера» — Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов соответственно.