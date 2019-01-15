Нижний Новгород обошел Казань в рейтинге самых интернет-зависимых городов России
Нижний Новгород обошел Казань в рейтинге самых интернет-зависимых городов России. Всего в список вошли шесть городов Приволжского Федерального округа (ПФО).
По данным опроса, проведенного в январе 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET, самыми интернет-зависимыми городами России являются Москва, Екатеринбург и Краснодар.
Среди городов ПФО наиболее высокую позицию занимает Нижний Новгород — восьмое место. Далее следуют Казань (12-е место), Самара (15-е), Пермь (16-е), Саратов (18-е) и Саранск (20-е).
Опрос проводился в 20 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов.
Напомним, что по данным аналитического отдела компании Artezio, рейтинг самых безопасных мессенджеров возглавил сервис Signal.АналитикаОбщество Татарстан
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