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Список самых безопасных мессенджеров возглавил Signal

02:30, 27.11.2018
Список самых безопасных мессенджеров возглавил Signal
Фото: flickr.com/

Рейтинг самых безопасных мессенджеров возглавил сервис Signal. Список составлен аналитическим отделом компании Artezio из группы «Ланит».

Signal занял первое место благодаря наличию двухфакторной идентификации, шифрования по умолчанию и т. д.

Вторую строчку занимает Wickr. Тройку замыкает Telegram, пишут «Банки.ру».

В рейтинг также вошли Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage. Последнее место занял мессенджер от Facebook из-за низкой защиты пользовательской информации.

Мессенджеры оценивались по 30 критериям, включая надежность шифрования данных, уровень защиты персональной информации, готовность к раскрытию персональных данных, функциональность систем хранения переписки и т. д.

Напомним, 6 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.

ТехнологииТелекоммуникации
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