Список самых безопасных мессенджеров возглавил Signal
Рейтинг самых безопасных мессенджеров возглавил сервис Signal. Список составлен аналитическим отделом компании Artezio из группы «Ланит».
Signal занял первое место благодаря наличию двухфакторной идентификации, шифрования по умолчанию и т. д.
Вторую строчку занимает Wickr. Тройку замыкает Telegram, пишут «Банки.ру».
В рейтинг также вошли Confide, Viber, Line, WhatsApp и iMessage. Последнее место занял мессенджер от Facebook из-за низкой защиты пользовательской информации.
Мессенджеры оценивались по 30 критериям, включая надежность шифрования данных, уровень защиты персональной информации, готовность к раскрытию персональных данных, функциональность систем хранения переписки и т. д.
Напомним, 6 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.ТехнологииТелекоммуникации
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