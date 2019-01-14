Экипаж Карякина попал в аварию на седьмом этапе «Дакара»

Багги российского гонщика Сергея Карякина перевернулся в ходе седьмого этапа ралли «Дакар».

Авария экипажа команды Snag Racing произошла на 71-м километре дистанции 323-километрового спецучастка. В результате аварии на багги была повреждена шаровая опора левого колеса, сообщает официальный сайт ралли-марафона.

Перед этапом Карякин занимал второе место в общем зачете марафона. Отметим, что россиянин является чемпионом «Дакара» 2017 года в зачете квадроциклов.

Ранее стало известно известно о дисквалификации экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова из-за того, что пилот сбил выбежавшего на трассу зрителя. Кроме того, участие в ралли не сможет продолжить экипаж Айрата Мардеева из-за неисправности грузовика.