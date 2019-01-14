Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области.

Дело будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Его глава должен организовать работу опытных следователей и следователей–криминалистов на месте происшествия, сообщает пресс-служба Следкома.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме погиб один человек.