В Ростовской области при взрыве газа погиб один человек, судьба четырех неизвестна

В городе Шахты Ростовской области при взрыве газа в девятиэтажном доме погиб один человек.

В оперативном штабе уточнили, что в четырех разрушенных квартирах проживали 14 человек, в том числе трое детей. Восемь из них, по последним данным ТАСС, спасены. Неизвестной остается судьба четырех человек, в том числе одного ребенка.

По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на девятом этаже. В результате повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом.

Всего в доме 72 квартиры. Для его жителей развернут пункт временного размещения, из дома эвакуированы 140 человек.