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Россия предложила план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса — СМИ

18:45, 11.01.2019
Россия предложила план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса — СМИ
Фото: mil.ru

Власти России разработали план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса.

Так, российские правительственные экономисты предложили ввести в Венесуэле безусловный базовый доход для домохозяйств, остановить печатный станок и ввести косвенное налогообложение вместо прямых налогов, сообщает The Bell.

Также Венесуэле предложили нарастить добычу нефти и максимально диверсифицировать экспорт.

В октябре 2018 года стало известно, что группа чиновников Минфина, Минэкономразвития, Банка России, ФНС и Казначейства отправится в Венесуэлу поделиться опытом в проведении экономических реформ на фоне продолжающегося в стране кризиса.

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