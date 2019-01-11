Россия предложила план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса — СМИ

Власти России разработали план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса.

Так, российские правительственные экономисты предложили ввести в Венесуэле безусловный базовый доход для домохозяйств, остановить печатный станок и ввести косвенное налогообложение вместо прямых налогов, сообщает The Bell.

Также Венесуэле предложили нарастить добычу нефти и максимально диверсифицировать экспорт.

В октябре 2018 года стало известно, что группа чиновников Минфина, Минэкономразвития, Банка России, ФНС и Казначейства отправится в Венесуэлу поделиться опытом в проведении экономических реформ на фоне продолжающегося в стране кризиса.

