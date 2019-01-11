Россия предложила план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса — СМИ
Власти России разработали план по выводу экономики Венесуэлы из кризиса.
Так, российские правительственные экономисты предложили ввести в Венесуэле безусловный базовый доход для домохозяйств, остановить печатный станок и ввести косвенное налогообложение вместо прямых налогов, сообщает The Bell.
Также Венесуэле предложили нарастить добычу нефти и максимально диверсифицировать экспорт.
В октябре 2018 года стало известно, что группа чиновников Минфина, Минэкономразвития, Банка России, ФНС и Казначейства отправится в Венесуэлу поделиться опытом в проведении экономических реформ на фоне продолжающегося в стране кризиса.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым