Российские чиновники помогут Венесуэле справиться с кризисом

Группа чиновников Минфина, Минэкономразвития, Банка России, ФНС и Казначейства отправилась в Венесуэлу поделиться опытом в проведении экономических реформ на фоне продолжающегося в стране кризиса.

Чиновники отправились в Венесуэлу по приглашению правительства латиноамериканской страны, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя финансового ведомства Андрея Лаврова.

По его словам, в Каракасе рассчитывают на обмен опытом с россиянами в области проведения экономических реформ.

Ранее МВФ предупредил, что инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 млн процентов, а реальный ВВП сократится примерно на 18% в 2018 году. Отмечается, что спад обусловлен «значительным падением добычи нефти и широкомасштабными искажениями на микроуровне над крупными макроэкономическими диспропорциями».

