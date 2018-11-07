Казанский зоопарк пополнился двумя страусами из Йошкар-Олы

Казанский зоопарк пополнился новыми животными — двумя страусами Машей и Васей. Их привезли из Йошкар-Олы, где они жили в частном хозяйстве.

Птицам по 3 года. На данный момент они живут в специальном обогреваемом домике, где и проведут всю зиму, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Страусы периодически выходят гулять на улицу, но, когда температура воздуха опустится до минус 20 градусов, выпускать их не будут.

Ранее стало известно, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — IV кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2019. Срок сдачи зоопарка переносят уже пятый раз. Подробности — в материале «Реального времени».