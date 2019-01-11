Госдолг Татарстана вырос за год на 1,6 млрд рублей

На 1 января 2019 года госдолг Татарстана составил 94,98 млрд рублей. По сравнению с данными за январь 2018-го он вырос на 1,66 млрд рублей.

Согласно материалам Минфина РТ, долги по бюджетным кредитам составили 84,58 млрд рублей. Кроме того, госгарантии, предоставленные федеральному центру в валюте, выросли до 10,4 млрд рублей.

Напомним, что в октябре госдолг Татарстана составлял 94,4 млрд рублей. При этом долг по бюджетным кредитам был выше, а госгарантии — наоборот.

Ранее Минфин РФ предложил ужесточить контроль за расходами и долгами регионов.