Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.



Речь идет о снижении предельных расходов на обслуживание долга с 15 до 10% от общих расходов регионов. При этом лимит годовых платежей на его обслуживание и погашение составит 20% доходов бюджета региона, учитывая дотации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Отмечается, что некоторым регионам, возможно, придется согласовывать свою долговую политику с федеральными властями. Соответствующие поправки правительство РФ рассмотрело и одобрило накануне.

Ранее сообщалось, что госдолг регионов России снизился на 184,6 млрд рублей и на 1 ноября составил 2,1 трлн рублей. При этом Татарстан занял третье место по величине задолженности — 94,5 млрд рублей.

Напомним, правительство России уже запустило программу реструктуризации госдолга субъектов РФ. Им перестали выдавать новые бюджетные кредиты, но взамен регионы получили отсрочку погашения по действующим обязательствам.