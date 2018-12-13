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Экономика

Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

06:31, 13.12.2018 1
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Фото: pixabay.com

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.

Речь идет о снижении предельных расходов на обслуживание долга с 15 до 10% от общих расходов регионов. При этом лимит годовых платежей на его обслуживание и погашение составит 20% доходов бюджета региона, учитывая дотации, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Отмечается, что некоторым регионам, возможно, придется согласовывать свою долговую политику с федеральными властями. Соответствующие поправки правительство РФ рассмотрело и одобрило накануне.

Ранее сообщалось, что госдолг регионов России снизился на 184,6 млрд рублей и на 1 ноября составил 2,1 трлн рублей. При этом Татарстан занял третье место по величине задолженности — 94,5 млрд рублей.

Напомним, правительство России уже запустило программу реструктуризации госдолга субъектов РФ. Им перестали выдавать новые бюджетные кредиты, но взамен регионы получили отсрочку погашения по действующим обязательствам.

ЭкономикаБюджет
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:45
    так минфину просто надо взять и списать все долги регионов РФ, все равно воруете же. вон всем иностранным государствам сотни миллиардов списали и еще сотни миллиардов заново выделяете. регионы и народ грабите и чужим раздаете.
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