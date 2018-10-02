На 1 октября госдолг Татарстана составил 94,4 млрд рублей
На 1 октября 2018 года государственный долг Татарстана составил 94,4 млрд рублей.
Всю сумму составляет внутренний долг республики. Это бюджетные кредиты (84,9 млрд рублей) и государственные гарантии (9,5 млрд рублей), следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов РТ.
Ранее сообщалось, что внешний долг России с начала года снизился на $27,4 млрд.ЭкономикаБюджет Татарстан
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