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Экономика

На 1 октября госдолг Татарстана составил 94,4 млрд рублей

15:30, 02.10.2018
На 1 октября госдолг Татарстана составил 94,4 млрд рублей
Фото: pixabay.com

На 1 октября 2018 года государственный долг Татарстана составил 94,4 млрд рублей.

Всю сумму составляет внутренний долг республики. Это бюджетные кредиты (84,9 млрд рублей) и государственные гарантии (9,5 млрд рублей), следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов РТ.

Ранее сообщалось, что внешний долг России с начала года снизился на $27,4 млрд.

ЭкономикаБюджет Татарстан
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