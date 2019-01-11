В Казанской епархии назвали слухами сообщения о возможном назначении Феофана главой РПЦ в Белоруссии
Секретарь Казанской епархии протоиерей Владимир Самойленко назвал слухами сообщения о возможном назначении Митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова) экзархом всея Беларуси.
«Слухи и сплетни комментировать бессмысленно», — сказал отец Владимир корреспонденту «Реального времени».
Ранее «Телеграм»-канал «Незыгарь» сообщил, что митрополит Павел может покинуть пост руководителя РПЦ в Белоруссии. Главным кандидатом на эту должность канал назвал казанского митрополита Феофана. По версии канала, Феофан был направлен в Татарстан после скандала с «голубым лобби». Также сообщается, что митрополит курирует все «экономические» проекты РПЦ. Авторы считают, что он должен перейти на более высокий уровень и в будущем мог бы претендовать на место патриарха.Общество Татарстан
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