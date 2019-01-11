«Незыгарь»: митрополит Феофан может возглавить РПЦ в Белоруссии

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан (Ашурков) может занять место нынешнего экзарха всея Беларуси митрополита Павла (Пономарев).

По информации Telegram-канала «Незыгарь», митрополит Павел достаточно близок к патриарху Кириллу, но при этом так и не сумел стать настоящим наместником в Белоруссии.

«Павел не сумел взять под контроль Синод Белорусской церкви и назначить своих людей на кафедры, ему не хватило ресурса» — говорится в сообщении Telegram-канала.

Наиболее вероятным сменщиком называется митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Отмечается, что он имеет личный контакт с президентом России Владимиром Путиным, знаком с папой Римским Франциском, а также является куратором всех «экономических» проектов РПЦ.

«Перевод митрополита Феофана в Минск открывает для него возможность претендовать на место первого лица РПЦ», — отмечает telegram-канал.

Ранее стало известно, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан станет настоятелем воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери.