Парагвай разорвал дипломатические отношений с Венесуэлой из-за инаугурации Мадуро

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес объявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой и закрытии своего посольства в стране.

Это связано с тем, что Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй шестилетний срок, до 2025 года, сообщает Associated Press.

Напомним, что в мае 2018 года Мадуро победил на прошедших в воскресенье президентских выборах.

По итогам голосования он заручился поддержкой 68% избирателей. Венесуэльский лидер опередил своего ближайшего конкурента экс-губернатора штата Лара Энри Фалькона в три раза.

