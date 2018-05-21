Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

Фото: ru.wikipedia.org / Tasnim News Agency

Действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро победил на прошедших в воскресенье президентских выборах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные ЦИК.



По итогам голосования Мадуро заручился поддержкой 68% избирателей. Он опередил своего ближайшего конкурента экс-губернатора штата Лара Энри Фалькона в три раза.



При этом ЦИК подтвердил низкую явку. На избирательные участки пришли чуть более 46% граждан. Для сравнения в 2013 году проголосовали 80% избирателей.



Оппозиция, часть которой бойкотировала выборы, заявила о том, что голосование проходило с массовыми нарушениями. США, Аргентина и Чили заявили, что не будут признавать результаты выборов.



Напомним, что на пост президента Венесуэлы претендовали нынешний глава государства Николас Мадуро, представитель партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон и бывший священнослужитель Хавьер Бертуччи.