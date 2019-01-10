Средняя зарплата в Татарстане превысила 34 тысячи рублей

Среднемесячная средняя зарплата в Татарстане по итогам января—октября 2018 года составила 34 041 рубль, что на 8,4% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

При этом реальная зарплата в республике составила 106,2% к 2017 году.

Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Татарстан занимает второе место по уровню заработной платы. Лидером в ПФО по этому показателю является Пермский край.

Отметим, что по прогнозу Минэкономразвития, в 2019—2021 годах Татарстан станет лидером в ПФО по уровню зарплат. Ежегодно зарплаты будут увеличиваться примерно на 8% и в 2021 году средняя зарплата составит около 40 тыс. рублей.