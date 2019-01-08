Татарстан лидирует среди регионов ПФО по росту зарплат в 2019—2021 годах

В 2019—2021 годах в Приволжском федеральном округе выше всего зарплаты будут у жителей Татарстана. Об этом, основываясь на прогнозе о темпах роста зарплат в регионах России от Минэкономразвития, рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Так, в 2019 году средняя зарплата составит 34 тыс. в месяц, в 2020-м — 37 тыс., в 2021-м — около 40 тыс. рублей. Ежегодно зарплаты будут увеличиваться примерно на 8%, сообщает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин зарабатывает менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах страны этот показатель составляет более 33%. Татарстан по уровню зарплат находится на 40-й строчке рейтинга.