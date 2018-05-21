Самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал за 2017 год 105 миллионов рублей

Гендиректор ООО «Ойл-Сервис» Ахмет Ишмухаметов заработал за 2017 год 105,6 млн рублей. Он показал самый высокий доход среди депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии.

Народный избранник владеет 11 земельными участками, общая площадь которых составляет 37,1 тыс. кв. м. Также парламентарию принадлежит доля в участке на 2,5 тыс. кв. м, говорится в отчетности, опубликованной на сайте Курултая РБ.

В собственности Ишмухаметова также находятся жилой дом (282,7 кв. м), квартира (201,1 кв. м), гараж (1 410,2 кв. м) и два гаражных бокса (19,8 и 18 кв. м). Также депутат задекларировал девять нежилых зданий и помещений, их общая площадь составляет 3,5 тыс. кв. м.

Согласно декларации, двое несовершеннолетних детей гендиректора «Ойл-Сервиса» имеют в пользовании только квартиру на 44,6 кв. м.

Топ-10 депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии по доходам их семей за 2017 год (в млн рублей):