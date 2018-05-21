Самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал за 2017 год 105 миллионов рублей
Гендиректор ООО «Ойл-Сервис» Ахмет Ишмухаметов заработал за 2017 год 105,6 млн рублей. Он показал самый высокий доход среди депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии.
Народный избранник владеет 11 земельными участками, общая площадь которых составляет 37,1 тыс. кв. м. Также парламентарию принадлежит доля в участке на 2,5 тыс. кв. м, говорится в отчетности, опубликованной на сайте Курултая РБ.
В собственности Ишмухаметова также находятся жилой дом (282,7 кв. м), квартира (201,1 кв. м), гараж (1 410,2 кв. м) и два гаражных бокса (19,8 и 18 кв. м). Также депутат задекларировал девять нежилых зданий и помещений, их общая площадь составляет 3,5 тыс. кв. м.
Согласно декларации, двое несовершеннолетних детей гендиректора «Ойл-Сервиса» имеют в пользовании только квартиру на 44,6 кв. м.
Топ-10 депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии по доходам их семей за 2017 год (в млн рублей):
|
Имя
|
Доход депутата
|
Доход супруга/супруги
Общий доход семьи
|
Ахмет Ишмухаметов
|
105,6
|
—
105,6
|
Флюр Галлямов
|
3,6
|
51,7
55,3
|
Амир Рамов
|
37,7
|
0,7
38,4
|
Николай Князев
|
28,9
|
0,1
29
|
Фазит Арсланов
|
28,4
|
—
28,4
|
Шамиль Шарипов
|
28,1
|
0,1
28,2
|
Владислав Кузнецов
|
26,7
|
—
26,7
|
Закария Гибадуллин
|
23,3
|
2,7
26
|
Евгений Семивеличенко
|
22,07
|
0,07
22,1
|
Булат Юмадилов
|
8,3
|
11,8
20,1
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