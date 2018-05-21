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Самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал за 2017 год 105 миллионов рублей

15:56, 21.05.2018
Самый богатый депутат Курултая Башкирии заработал за 2017 год 105 миллионов рублей
Фото: gsrb.ru

Гендиректор ООО «Ойл-Сервис» Ахмет Ишмухаметов заработал за 2017 год 105,6 млн рублей. Он показал самый высокий доход среди депутатов Госсобрания — Курултая Башкирии.

Народный избранник владеет 11 земельными участками, общая площадь которых составляет 37,1 тыс. кв. м. Также парламентарию принадлежит доля в участке на 2,5 тыс. кв. м, говорится в отчетности, опубликованной на сайте Курултая РБ.

В собственности Ишмухаметова также находятся жилой дом (282,7 кв. м), квартира (201,1 кв. м), гараж (1 410,2 кв. м) и два гаражных бокса (19,8 и 18 кв. м). Также депутат задекларировал девять нежилых зданий и помещений, их общая площадь составляет 3,5 тыс. кв. м.

Согласно декларации, двое несовершеннолетних детей гендиректора «Ойл-Сервиса» имеют в пользовании только квартиру на 44,6 кв. м.

Топ-10 депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии по доходам их семей за 2017 год (в млн рублей):

Имя

Доход депутата

Доход супруга/супруги

Общий доход семьи

Ахмет Ишмухаметов

105,6

105,6

Флюр Галлямов

3,6

51,7

55,3

Амир Рамов

37,7

0,7

38,4

Николай Князев

28,9

0,1

29

Фазит Арсланов

28,4

28,4

Шамиль Шарипов

28,1

0,1

28,2

Владислав Кузнецов

26,7

26,7

Закария Гибадуллин

23,3

2,7

26

Евгений Семивеличенко

22,07

0,07

22,1

Булат Юмадилов

8,3

11,8

20,1

ОбществоВласть Башкортостан
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