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В Москве мужчина из Казани напал с ножом на подростка

13:14, 09.01.2019
В Москве мужчина из Казани напал с ножом на подростка
Фото: pixabay.com

В центре Москвы приехавший из Казани 51-летний мужчина вступил в конфликт с пьяным подростком и ударил его ножом.

В результате 17-летний юноша получил ранение руки. Подозреваемого задержали по горячим следам на ул. Пятницкая.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает MOS.NEWS.

Ранее в Уфе студент ударил ножом в грудь 15-летнего школьника. По факту нападения следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия Татарстан
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