В Москве мужчина из Казани напал с ножом на подростка
В центре Москвы приехавший из Казани 51-летний мужчина вступил в конфликт с пьяным подростком и ударил его ножом.
В результате 17-летний юноша получил ранение руки. Подозреваемого задержали по горячим следам на ул. Пятницкая.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает MOS.NEWS.
Ранее в Уфе студент ударил ножом в грудь 15-летнего школьника. По факту нападения следственный комитет возбудил уголовное дело.Происшествия Татарстан
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