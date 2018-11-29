В Уфе студент ударил ножом в грудь 15-летнего школьника

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на школьника в Уфе.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово во вторник вечером, 27 ноября. По версии следствия, между студентом и 15-летним подростком случилась драка, в ходе которой школьник получил удар ножом в грудь. Позже девятиклассник был госпитализирован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. По информации ГТРК «Башкортостан», между молодыми людьми произошла разборка из-за девушки. Во время выяснения отношений один из участников толкнул девушку школьника, в результате чего подросток набросился на обидчика и получил удар ножом в грудь.

Напомним, ранее ФСБ и Росгвардия провели спецоперацию в пермской школе из-за резинового ножа.