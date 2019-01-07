Спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Фото: Салават Ахметзянов

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что ребенок, спасенный из-под завалов рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.

По ее словам, во время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии состояние ребенка существенно улучшилось, пишет ТАСС.

«Активно реагирует, общается с мамой», — отметила глава Минздрава.

Скворцова добавила, что у малыша появился голос, это означает отсутствие осложнений в связи с длительным пребыванием на искусственной вентиляции легких.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек.

1 января спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске живого младенца. После чего он был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.