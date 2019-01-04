Власти Магнитогорска опубликовали список погибших при обрушении дома
Администрация Магнитогорска опубликовала список погибших при обрушении подъезда после взрыва газа в жилом доме.
В список вошли все 39 человек, ранее опознанных родственниками.
- Кремлёв Андрей Геннадьевич
- Кремлёва Елена Александровна
- Кремлёв Денис Андреевич
- Кремлёв Дмитрий Андреевич
- Игнатьев Александр Викторович
- Игнатьева Марина Васильевна
- Антилов Виктор Дмитриевич
- Антилова Ульяна Викторовна
- Антилова Татьяна Ивановна
- Дружкина Раиса Васильевна
- Цупина Таисия Ивановна
- Плюхина Светлана Васильевна
- Воронцов Виктор Владимирович
- Овчинникова Галина Ефимовна
- Сагадатов Ильмир Иштимерович
- Антропова Клавдия Николаевна
- Крамаренко Милана Игоревна
- Топко Татьяна Кузьминична
- Анисимова Ольга Никитична
- Крамаренко Анастасия Владимировна
- Крамаренко Игорь Анатольевич
- Тинибаев Даниил Игоревич
- Тинибаева Нелля Николаевна
- Снетков Михаил Геннадьевич
- Анашкевич Владимир Михайлович
- Анашкевич Нина Ивановна
- Исоева Раджабмо Рачабалиевна
- Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич
- Ульфатова Фотима Мухаматшуевна
- Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич
- Веряскина Ксения Валерьевна
- Веряскина Тамара Викторовна
- Синебрюхов Андрей Андреевич
- Кутепов Сергей Владимирович
- Кызымбаева Татьяна Григорьевна
- Скворцова Ольга Олеговна
- Баталова Ольга Яковлевна
- Лепкова Мария Ивановна
- Шубина Мария Владимировна
Напомним, что 31 декабря утром в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.ПроисшествияОбществоВласть
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