Власти Магнитогорска опубликовали список погибших при обрушении дома

Администрация Магнитогорска опубликовала список погибших при обрушении подъезда после взрыва газа в жилом доме.

В список вошли все 39 человек, ранее опознанных родственниками.

Кремлёв Андрей Геннадьевич Кремлёва Елена Александровна Кремлёв Денис Андреевич Кремлёв Дмитрий Андреевич Игнатьев Александр Викторович Игнатьева Марина Васильевна Антилов Виктор Дмитриевич Антилова Ульяна Викторовна Антилова Татьяна Ивановна Дружкина Раиса Васильевна Цупина Таисия Ивановна Плюхина Светлана Васильевна Воронцов Виктор Владимирович Овчинникова Галина Ефимовна Сагадатов Ильмир Иштимерович Антропова Клавдия Николаевна Крамаренко Милана Игоревна Топко Татьяна Кузьминична Анисимова Ольга Никитична Крамаренко Анастасия Владимировна Крамаренко Игорь Анатольевич Тинибаев Даниил Игоревич Тинибаева Нелля Николаевна Снетков Михаил Геннадьевич Анашкевич Владимир Михайлович Анашкевич Нина Ивановна Исоева Раджабмо Рачабалиевна Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич Ульфатова Фотима Мухаматшуевна Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич Веряскина Ксения Валерьевна Веряскина Тамара Викторовна Синебрюхов Андрей Андреевич Кутепов Сергей Владимирович Кызымбаева Татьяна Григорьевна Скворцова Ольга Олеговна Баталова Ольга Яковлевна Лепкова Мария Ивановна Шубина Мария Владимировна

Напомним, что 31 декабря утром в Магнитогорске произошло обрушение подъезда жилого дома. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.