В Магнитогорске под завалами дома нашли живого младенца

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка.

В службе скорой помощи рассказали, что состояние младенца оценивается как тяжелое. Его на реанимобиле доставят в больницу.

Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда, передает ТАСС.



Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий из-за взрыва бытового газа в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Судьба еще 36 человек остается неизвестной.