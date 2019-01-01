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Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома нашли живого младенца

15:57, 01.01.2019
В Магнитогорске под завалами дома нашли живого младенца
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, часть которого обрушилась из-за взрыва газа, десятимесячного ребенка.

В службе скорой помощи рассказали, что состояние младенца оценивается как тяжелое. Его на реанимобиле доставят в больницу.

Как пояснили в пресс-службе губернатора области, ребенку помогла выжить при обрушении детская кроватка и теплая одежда, передает ТАСС.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий из-за взрыва бытового газа в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Судьба еще 36 человек остается неизвестной.

Происшествия
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