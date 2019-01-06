Суд перевел экс-мэра Оренбурга под домашний арест

Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения экс-главе города Евгению Арапову.

Бывший градоначальник будет переведен из СИЗО под домашний арест сроком на один месяц. Суд изменил меру пресечения по ходатайству защиты Арапова, передает ТАСС.

Напомним, экс-глава города Евгений Арапов был задержан следователями в августе этого года. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее замглавы Оренбурга Геннадия Борисова также арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Ему продлили срок ареста до февраля.



