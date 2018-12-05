Суд продлил срок домашнего ареста бывшему вице-мэру Оренбурга до февраля

Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста экс-заместителя главы города Геннадия Борисова.

В пресс-службе суда рассказали, что Борисов останется под арестом до 8 февраля 2019 года.

Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Также под следствием оказался мэр города Евгений Арапов.

Ранее депутаты горсовета Оренбурга на внеочередном заседании лишили полномочий мэра города Евгения Арапова. Позже был уволен и Борисов.