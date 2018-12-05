Суд продлил срок домашнего ареста бывшему вице-мэру Оренбурга до февраля
Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста экс-заместителя главы города Геннадия Борисова.
В пресс-службе суда рассказали, что Борисов останется под арестом до 8 февраля 2019 года.
Напомним, замглавы Оренбурга Геннадия Борисова арестовали по обвинению в получении взятки в размере 2 млн рублей. Также под следствием оказался мэр города Евгений Арапов.
Ранее депутаты горсовета Оренбурга на внеочередном заседании лишили полномочий мэра города Евгения Арапова. Позже был уволен и Борисов.Общество
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