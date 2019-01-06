Власти снесут два подъезда частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске

Фото: Салават Ахметзянов

Два уцелевших после взрыва подъезда жилого дома в Магнитогорске будут в ближайшие дни снесены.

Специалисты проведут демонтаж седьмого и восьмого подъездов многоэтажки. Экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей соседних подъездов.

После завершения сноса объектов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы, передает «Интерфакс».

Кроме того, администрация Магнитогорска планирует сегодня запустить лифты в доме. Пострадавшим, вынужденным искать съемное жилье, власти выделят до 15 тыс. рублей в месяц на аренду в течение одного квартала.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.



