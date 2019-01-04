Znak.com продолжает настаивать на версии теракта в Магнитогорске

Издание Znak.com продолжает настаивать на версии теракта в Магнитогорске. Редакция утверждает, что эту информацию подтверждает источник в ФСБ.

Журналисты уверены, что взрыв подъезда и маршрутки связаны. Также они утверждают, что в одном из торговых центров города было найдено взрывное устройство.

Приезд президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск в день трагедии издание также считает подтверждением версии о теракте.

Напомним, что Znak.com уже называл взрыв в Магнитогорске терактом. Якобы на месте обрушения подъезда были найдены частицы взрывчатого вещества. Однако в Следственном комитете эту версию опровергли.