Объем региональных выплат пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей

Фото: Салават Ахметзянов

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского объем финансовой помощи пострадавшим при трагедии в Магнитогорске увеличен до 93 млн рублей.

Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске. Из резервного фонда правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 65 млн рублей на социальную поддержку граждан.

Предусматривается, что членам семей погибших будет выплачено единовременное пособие в размере 1 млн рублей на каждого погибшего. Граждане, получившие в результате обрушения вред здоровью, получат от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Оператором федеральных выплат будет региональное правительство, говорится на официальном сайте главы Челябинской области.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.