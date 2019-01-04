В Казани приставы вновь закрыли KFC на Баумана

Судебные приставы приостановили деятельность кафе сети KFC на улице Баумана в Казани. Решение закрыть фастфуд было принято 3 января Вахитовским райсудом.

Суд рассматривал заявку татарстанского Роспотребнадзора о неустраненных нарушениях санитарных норм, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Это послужило основанием для назначения наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания на 60 суток.

Возбудив исполнительное производство, судебные приставы выехали по адресу и опечатали кассовые аппараты и помещение предприятия.

Напомним, что в ноябре Роспотребнадзор уже сообщал о временном закрытии KFC на Баумана.