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Роспотребнадзор закрыл ресторан KFC в центре Казани после жалоб местной жительницы

17:58, 13.11.2018
Роспотребнадзор закрыл ресторан KFC в центре Казани после жалоб местной жительницы
Фото: скриншот yandex.ru

Управление Роспотребнадзора по Татарстану с 12 ноября опечатало помещение ресторана KFC в Казани на улице Баумана, 86.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило обращение жительницы дома №5/43 по улице Пушкина с жалобой на «неудовлетворительные условия проживания», которые связаны с деятельностью KFC.

В ходе административного расследования установлено превышение допустимых уровней шума для дневного времени суток в квартире женщины. Кроме того, выявлено отсутствие у заведения контейнеров для сбора твердых бытовых и пищевых отходов, передает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по РТ.

На юридическое лицо ООО «АмРест» составили протоколы об административном правонарушении. Материалы проверки Роспотребнадзор направил в суд Советского района Казани. До решения суда помещение опечатано.

Ранее Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную в Казани из-за несоблюдения санитарных норм.

Происшествия Татарстан
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