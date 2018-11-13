Роспотребнадзор закрыл ресторан KFC в центре Казани после жалоб местной жительницы

Управление Роспотребнадзора по Татарстану с 12 ноября опечатало помещение ресторана KFC в Казани на улице Баумана, 86.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило обращение жительницы дома №5/43 по улице Пушкина с жалобой на «неудовлетворительные условия проживания», которые связаны с деятельностью KFC.

В ходе административного расследования установлено превышение допустимых уровней шума для дневного времени суток в квартире женщины. Кроме того, выявлено отсутствие у заведения контейнеров для сбора твердых бытовых и пищевых отходов, передает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по РТ.

На юридическое лицо ООО «АмРест» составили протоколы об административном правонарушении. Материалы проверки Роспотребнадзор направил в суд Советского района Казани. До решения суда помещение опечатано.



Ранее Роспотребнадзор временно закрыл шашлычную в Казани из-за несоблюдения санитарных норм.