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Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21

15:57, 02.01.2019
Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21
Фото: Салават Ахметзянов

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21.

«Извлечен 21-й погибший. Это мужчина» — рассказали в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что среди погибших двое детей.

В настоящее время разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.

Происшествия
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