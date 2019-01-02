Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 21

Фото: Салават Ахметзянов

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21.

«Извлечен 21-й погибший. Это мужчина» — рассказали в пресс-службе МЧС.



Уточняется, что среди погибших двое детей.

В настоящее время разбор завалов продолжается, ведутся поиски еще 20 человек, передает ТАСС.



Ранее сообщалось о 18 погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.

