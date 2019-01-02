Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 18

Фото: Салават Ахметзянов

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 18 человек.

«Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших» — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.



В настоящее время спасатели приостановили работы на месте обрушения подъезда из-за угрозы обрушения уцелевшей стены. Неизвестной остается судьба 23 жильцов дома.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.

Накануне спасатели достали из-под завалов дома живого младенца. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.