Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до восьми

Фото: Салават Ахметзянов

Тела восьми погибших извлечены из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа.

«По состоянию на 12:00 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших» — сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.



Судьба еще 36 человек остается неизвестной.



В Челябинской области 2 января объявлен днем траура. По всей области будут приспущены государственные флаги. Учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, говорится на сайте правительства Челябинской области.

Ранее МЧС опубликовало список жильцов дома в Магнитогорске, которые не выходят на связь после обрушения подъезда.