Режим ЧС, введенный после взрыва газа в Магнитогорске, распространили на всю Челябинскую область

Фото: Салават Ахметзянов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

«Ввести с восьми часов (по местному времени, 18:00 мск — прим. ред.) 31 декабря на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в постановлении главы области.

Ранее режим ЧС был введен только в Магнитогорске.

Напомним, сегодня примерно в 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех, в целом установлена судьба 52 из 120 человек.