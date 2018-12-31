В Магнитогорске ввели режим ЧС после обрушения подъезда
В Магнитогорске ввели режим ЧС после обрушения подъезда в жилом многоэтажном доме.
«В Магнитогорске объявлен режим ЧС», — написал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram-канале.
Отмечается, что штаб возглавит сам глава региона.
Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло три человека, неизвестна судьба еще 79 человек.ПроисшествияОбщество
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