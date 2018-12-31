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В Магнитогорске ввели режим ЧС после обрушения подъезда

10:20, 31.12.2018

В Магнитогорске ввели режим ЧС после обрушения подъезда в жилом многоэтажном доме.

«В Магнитогорске объявлен режим ЧС», — написал губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Telegram-канале.

Отмечается, что штаб возглавит сам глава региона.

Ранее сообщалось, что около 4.00 мск в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. Погибло три человека, неизвестна судьба еще 79 человек.

ПроисшествияОбщество
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