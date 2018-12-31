Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске выросло до трех

Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до трех, неизвестна судьба 79 человек. Еще трех человек извлекли из-под завалов живыми.

Все погибшие — взрослые, сообщил журналистам заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. Трое пострадавших доставлены в больницу, среди них один ребенок, передает «РИА Новости».

Судя по разрушениям, взрыв газа произошел на втором этаже над аркой.

Ранее сообщалось, что около 4:00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, 164.