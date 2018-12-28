К 2021 году пенсия для неработающих пенсионеров вырастет до 16,5 тыс. рублей
К 2021 году пенсия для неработающих пенсионеров вырастет до 16 561 рубля. Об этом рассказали на итоговой коллегии отделения Пенсионного фонда России по Татарстану.
Отмечается, что это уже утвержденные планы.
Напомним, в Татарстане с Нового года уменьшится количество неработающих пенсионеров, официально находящихся за чертой бедности — получающих пенсию ниже прожиточного минимума.
Отметим, что свыше 800 тысяч неработающих пенсионеров в Татарстане с января 2019 года получат прибавку к страховым пенсиям в среднем на 1000 рублей.Общество Татарстан
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